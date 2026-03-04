На фоне событий на Ближнем Востоке: Россия готова направить крупные нефтяные поставки в Индию

Россия сейчас готова переориентировать поставки своей нефти в Индию. Таким образом Кремль стремится компенсировать перебои с поставками с Ближнего Востока.

Почему Россия может перенаправить нефть в Индию?

Около 9,5 миллиона баррелей российской нефти уже находятся на танкерах вблизи индийских вод и могут прибыть в течение нескольких недель, о чем пишет Reuters.

Индия уязвима к перебоям с поставками: запасы сырой нефти покрывают лишь около 25 дней спроса. В то же время нефтеперерабатывающие заводы имеют так же ограниченные запасы дизельного топлива, бензина и сжиженного нефтяного газа.

Источник в правительстве Индии сообщил, что Нью-Дели ищет альтернативные источники снабжения, готовясь к возможному продолжению конфликта на Ближнем Востоке – более 10–15 дней.

Важно! Перебои уже имеют немедленные последствия для рынка: около 40% импорта сырой нефти Индией проходит через Ормузский пролив – важнейший в мире маршрут экспорта нефти. Почти полное закрытие этого пути заставило третьего по величине потребителя нефти в мире искать альтернативы.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают около 5,6 миллиона баррелей нефти в сутки. По состоянию на сейчас Россия готова помочь Индии покрыть до 40% ее потребностей в сырой нефти. Об этом в частности пишет российское медиа "The Moscow Times".

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия "всегда готова" и будет продавать нефть, если ее будут покупать.

Импорт российской нефти в Индию в январе снизился примерно до 1,1 млн баррелей в сутки – это самый низкий уровень с ноября 2022 года. Дело в том, что Нью-Дели пытался смягчить последствия американских пошлин.

Доля российской нефти в общем импорте тогда снизилась до 21,2%. Но по словам источника, в феврале она снова выросла – примерно до 30%.

Напомним! В прошлом месяце Дональд Трамп согласился отменить штрафные пошлины на импорт из Индии, которые введены из-за покупки российской нефти.

В частности Россия также готова продавать Индии сжиженный природный газ после того, как один из ключевых поставщиков – Катар – в понедельник остановил производство из-за расширения конфликта. Индийские компании уже сократили поставки газа некоторым промышленным потребителям, чтобы справиться с дефицитом.

И Китай, и Индия – крупнейшие потребители энергии в Азии – получают около половины импорта сырой нефти с Ближнего Востока. Однако Индия имеет значительно меньшие запасы, чем Китай, и поэтому более уязвима к региональным перебоям, особенно после сокращения закупок российской нефти под давлением США.

Что еще следует знать о ситуации?