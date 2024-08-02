Несмотря на это, Россия пытается перевозить нефть Северным морским путем, но здесь возникает немало проблем. Подробнее 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант.

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На какие риски идет Россия, чтобы вывозить нефть

Экономист отметил, что безопасность российских танкеров, следующих по Северному морскому пути, зависит от их приспособленности к перевозке грузов, а именно нефти, в условиях ледников.

Танкеры других стран, которые курсируют даже по Ботническому заливу в Балтике, имеют двойные стенки. В то же время в России таких судов немного. Максим Блант надеется, что экологической катастрофы не произойдет, иначе пострадают абсолютно все.

Нынешняя погода позволяет россиянам без особых рисков перевозить нефть по Северному морскому пути. Однако, судоходная магистраль имеет небольшую навигацию. Она будет закрытой с ноября по май. Тогда России придется искать другие маршруты.

Уже был прецедент, когда в марте 2024 года все индийские нефтеперерабатывающие заводы из-за санкций США отказались принимать российскую нефть, которую перевозят танкерами "Совкомфлота". Сейчас необходимо наблюдать, пойдет ли Китай на такой шаг.

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Экономист рассказал, что один российский танкер, попавший под западные санкции, уже загрузился. Судно "Виктор Бакаев" вышло из Приморска 21 июля и сейчас направляется Северным морским путем в Китай.

Три других судна, которые находятся под санкциями и перевозят российскую нефть, ранее перегрузили груз на другие суда, скрыв при этом свое местоположение от автоматических систем слежения.