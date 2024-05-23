Чего больше всего боятся самые богатые люди мира

Самые богатые люди мира и США рассказали, чего они больше всего опасаются в следующие 5 лет. Интересно, что страхи относительно будущего довольно существенно разделились.

Актуальные данные об опасениях богачей в мире обнародовали в ежегодном отчете The Global Family Office Report. Исследование провел швейцарский банк UBS.

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Чего боятся самые богатые люди мира

В целом мощные "семейные офисы" (фирмы, созданные самыми богатыми кланами мира для управления активами и богатством) больше всего боятся большого геополитического конфликта. Такой ответ дали 62% опрошенных. Далее следуют климатические изменения (49%) и долговой кризис (48%). Речь идет об опасениях в среднесрочной перспективе.

В следующие 12 месяцев семейные офисы больше всего опасаются большого геополитического конфликта (58%), рост инфляции (39%) и коррекция стоимости недвижимости (39%).

Главные страхи самых богатых людей в мире / Инфографика UBS

Самые большие страхи Европы и США

, что в отчете банка UBS опросили 320 респондентов. Для понимания, в среднем чистый капитал каждой семьи-участника оценивают в 2,6 миллиарда долларов. Исследование проводилось с января по март 2024 года.

Стоит подметить, что в Европе риск геополитического конфликта в следующие 5 лет – это значительно более сильный фактор, чем в других регионах мира. Этот страх разделяют 71% европейских респондентов. Однако похожую оценку рисков зафиксировали в Японии и Южной Корее.

Тогда как миллиардеры в США больше всего опасаются высоких налогов. Такое мнение поддержали 73% опрошенных. В то же время они признают риск глобального конфликта в ближайшее время. Вопрос налогов также является важнейшим для семейных офисов Юго-Восточной Азии.