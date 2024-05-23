Актуальні дані щодо побоювань багатіїв у світі оприлюднили у щорічному звіті The Global Family Office Report. Дослідження провів швейцарський банк UBS.

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Чого бояться найбагатші люди світу

Загалом найпотужніші "сімейні офіси" (фірми, створені найбагатшими кланами світу для управління активами та багатством) найбільше бояться великого геополітичного конфлікту. Таку відповідь дали 62% опитаних. Далі йдуть кліматичні зміни (49%) та боргова криза (48%). Йдеться про побоювання у середньостроковій перспективі.

До теми! У наступні 12 місяців сімейні офіси найбільше остерігаються великого геополітичного конфлікту (58%), зростання інфляції (39%) та корекція вартості нерухомості (39%).

Головні страхи найбагатших людей у світі / Інфографіка UBS

Варто додати, що у звіті банку UBS опитали 320 респондентів. Для розуміння, в середньому чистий капітал кожної сім'ї-учасника оцінюють у 2,6 мільярда доларів. Дослідження проводилося з січня до березня 2024 року.

Найбільші страхи Європи та США

Варто підмітити, що в Європі ризик геополітичного конфлікту в наступні 5 років – це значно сильніший фактор, ніж в інших регіонах світу. Цей страх розділяють 71% європейських респондентів. Проте схожу оцінку ризиків зафіксували в Японії та Південній Кореї.

Тоді як мільярдери у США найбільше остерігаються високих податків. Таку думку підтримали 73% опитаних. Водночас вони визнають ризик глобального конфлікту протягом найближчого часу. Питання податків також є найважливішим для сімейних офісів Південно-Східної Азії.