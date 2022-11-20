Богаче короля: каким капиталом владеет Риши Сунак, который находится с визитом в Киеве

В субботу, 19 ноября, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в столицу Украины – Киев – с неожиданным визитом. Интересно, что победа британского политика в борьбе за должность стала настоящей сенсацией в связи с рядом факторов.

Одна из причин – его личный капитал. Риши Сунак входит в список самых богатых людей в стране. Дальше – больше! Или не впервые в истории Великобритании премьер-министром страны стал политик, который богаче короля Чарльза III.

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Каким капиталом владеет Риши Сунак

Состояние действующего премьер-министра Великобритании и его супруги Акшаты Мурти, которая является наследницей индийского магната, оценивают в 730 миллионов фунтов стерлингов или более 830 миллионов долларов США. Большая часть состояния женщины происходит от 0,93% акций в мощной компании Infosys, работающей в IT секторе, информирует CNBC.

На момент создания этого материала, рыночная капитализация индийской корпорации составляет 82,2 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.

Она также владеет подразделением частной инвестиционной компании Catamaran Ventures в Британии, как и акциями в других компаниях. У пары есть, по меньшей мере, три дома в Великобритании, а также недвижимость в Санта-Монике, штат Калифорния, оцениваемая в 6 миллионов долларов.

Риши Сунак в Киеве / Фото Офис Президента

Состояние главы британского правительства и его супруги существенно превышают сумму, которой владел предыдущий богатейший премьер-министр страны– Эдуард Смит-Стэнли. Он впервые обнялдолжность в 1852 году. В пересчете на современные деньги он владел капиталом на уровнедолларов.

Также пара опередила короля Чарльза III, поскольку его капитал оценивается примерно в 370 миллионов фунтов стерлингов (420 миллионов долларов). Следует добавить, что эта сумма не учитывает стоимость разнообразного портфолио зданий, произведений искусства, лесов и территорий, стоимость которых достигает миллиардов фунтов стерлингов. Дело в том, что эти объекты по факту не являются собственностью короля, а скорее удерживается монархом только в период его правления.