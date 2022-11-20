Одна з причин – його особистий капітал. Ріші Сунак входить до переліку найзаможніших людей у країні. Далі – більше! Чи не вперше в історії Великої Британії прем'єр-міністром країни став політик, який багатший за короля Чарльза III.

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Яким капіталом володіє Ріші Сунак

Статки чинного прем'єр-міністра Великої Британії та його дружини Акшати Мурті, яка є спадкоємицею індійського магната, оцінюють у 730 мільйонів фунтів стерлінгів або понад 830 мільйонів доларів США. Більша частка статків жінки походить від 0,93% акцій у потужній компанії Infosys, яка працює в IT секторі, інформує CNBC.

На момент створення цього матеріалу, ринкова капіталізація індійської корпорації становить 82,2 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance. Вона також володіє підрозділом приватної інвестиційної компанії Catamaran Ventures в Британії, як й акціями в інших компаніях. Пара має, щонайменше, три будинки у Великій Британії, а також нерухомість у Санта-Моніці, штат Каліфорнія, яку оцінюють у 6 мільйонів доларів.

Ріші Сунак у Києві / Фото Офіс Президента

До теми! Статки очільника британського уряду та його дружини суттєво перевищують суму, якою володів попередній найбагатший прем'єр-міністр країни – Едуард Сміт-Стенлі. Він вперше обійняв посаду у 1852 році. У перерахунку на сучасні гроші він володів капіталом на рівні 440 мільйонів доларів.

Також пара випередила короля Чарльза III, оскільки його капітал оцінюють приблизно у 370 мільйонів фунтів стерлінгів (420 мільйонів доларів). Варто враховувати, що ця сума не враховує вартість різноманітного портфоліо будівель, творів мистецтва, лісів і територій, вартість яких сягає мільярдів фунтів стерлінгів. Річ у тому, що ці об'єкти по факту не є власністю короля, а скоріше утримується монархом лише протягом періоду його правління.