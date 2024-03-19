2024 год компания Tesla начинала в очень выгодной позиции, став самым новым членом "Большой семерки" (группа американских компаний, акции которых значительно опередили остальные ценные бумаги S&P 500 по темпам роста). Дело в том, что предыдущий год производитель электрокаров завершил с серьезным ростом.

Обратите внимание Как отслеживать важные и выгодные тенденции на финансовых рынках

Tesla – главная неудачница Индекс S&P 500

Однако почти за три месяца ситуация не абы как изменилась. Дело в том, что с начала года акции компании Илона Маска упали примерно на 30%, сметая 230 миллиардов долларов рыночной стоимости компании.

Кроме того, производитель электрокаров Tesla пока фиксирует наибольшие потери на бирже из всех компаний, которые входят в Индекс S&P 500. Сейчас в мировом рейтинге компаний по уровню капитализации компания Илона Маска занимает 15 место, информирует портал Global Ranking.

Что такое Индекс S&P 500 Это фондовый индекс, который включает 500 публичных компаний США с наибольшей капитализацией на рынке. Список принадлежит компании Standard & Poor's. Впервые был рассчитан 4 марта 1957 года.

На момент создания этого материала, акции Tesla стоят почти 174 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 553,5 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance. Напомним, что в 2024 году Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире, опустившись на 3 место. Сейчас его капитал оценивают в 188 миллиардов долларов, по данным Bloomberg.