Рекордная компенсация: сколько шейх Дубая выплатит своей бывшей жене принцессе
Источник:Bloomberg
Правителя Дубая обязали выплатить своей жене и детям более 500 миллионов фунтов стерлингов. Это самая большая компенсация в истории британских семейных судов.
Решение суда
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн обратилась в суд с несколькими требованиями по отношению к своему бывшему мужу. В общей сложности сумма оценивалась почти в полтора миллиарда фунтов.
- платить расходы на детей, пока они учатся;
- обеспечить пожизненную охрану ей и ее детям;
- компенсировать стоимость одежды и украшений, оставшихся в ОАЭ
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Суд частично удовлетворил иск принцессы, обязав премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда аль-Мактума оплатить по меньшей мере 554 миллиона фунтов стерлингов (более 20 миллиардов гривен). Интересно, что общая сумма в результате может быть больше, ведь с годами расходы на охрану могут возрасти.
Среди прочего суд предусмотрел следующие ежегодные расходы для принцессы и ее детей:
- 5 миллионов фунтов стерлингов (180 миллионов гривен) на отпуск;
- 300 тысяч фунтов (11 миллионов гривен) на содержание лошадей и других домашних животных;
- 39 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона гривен) на установку двух батутов.
Принцесса пока не отреагировала на решение суда, а вот шейх заявил, что он "всегда заботился, чтобы его дети были обеспечены".Интересно! До этого самым дорогим делом в британском семейном суде был развод российского миллиардера Фархада Ахмедова и его супруги. Он должен был выплатить 450 миллионов фунтов.
Что известно о бывших супругах
Принцесса Хайя, которой 47 лет, является сестрой короля Иордании. В 2004 году она вышла замуж за Мохаммеда (72 года), став его шестой женой. У них родились девочка и мальчик. Однако в 2019 году принцесса сбежала с детьми в Великобританию. Тогда же стало известно, что у нее роман с женатым телохранителем.