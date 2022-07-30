Рост цен не остановить: где зафиксировали новый исторический рекорд
Источник:Bloomberg
Инфляция в мире продолжает набирать обороты. В частности, в странах Еврозоны зафиксирован очередной исторический рекорд.
Эта динамика происходит на фоне призывов к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) пойти на еще одно мощное повышение базовой ставки. Напомним, недавно финучреждение пошло на этот шаг впервые с 2011 года.
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В Еврозоне зафиксировали новый антирекорд
В июле 2022 года потребительские цены выросли на 8,9% по сравнению с предыдущим годом. В июне этот показатель был равен 8,6%. Главными факторами влияния являются удорожание энергоносителей и продуктов. Новые показатели превзошли ожидания экспертов на уровне 8,7%.
После замедления в июне базовая инфляция, которая не включает данные об энергоносителях и продуктах, также достигла рекорда. Речь идет о 4%. Усиление ценового давления побудило ЕЦБ удивить экономистов, повысив ставку по депозитам на 0,5 пункта в этом месяце.
Что такое ЕврозонаЭто группа стран, использующая одну валюту – евро. На сегодняшний день в Еврозону входят 19 европейских стран.
После июльского заседания ЕЦБ глава центрального банка Литвы Мартиньш Казакс призвал к достаточно существенному поднятию ставки в рамках следующей встречи в сентябре 2022 года. Эта позиция подкрепит второе подряд значительное повышение ставки сразу на 75 базовых пунктов в США.
Помимо монетарной политики правительства стран Еврозоны выделили миллиарды долларов в поддержку домашних хозяйств. Несмотря на это, в ряде стран Европы зафиксировали новые рекорды для инфляции в этом месяце. Народный депутат Украины Ярослав Железняк в телеграме обнародовал данные о росте цен в отдельных странах:
- Германия – 8,5%,
- Италия 8,4%,
- Франция – 6,8%.
В то же время наибольший же рост среди 19 стран Еврозоны зафиксировали в странах Балтии, которые достаточно сильно зависят от импорта:
- Эстония – 22,7%,
- Литва – 20,8%,
- Латвия – 21%.
Похожие данные касательно инфляции в перечисленных странах опубликовало и издание Bloomberg. Среди всех стран относительно хорошую динамику с инфляцией демонстрируют Франция и Финляндия.
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