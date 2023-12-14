Кибератака на Киевстар: в НБУ рассказали, как банкам избежать проблем с работой терминалов

Масштабный сбой в Киевстар привел к тому, что определенная часть банковской инфраструктуры временно прекратила свою работу. НБУ предоставило рекомендации для финансовых учреждений для противодействия такого рода кибератакам.

Во время совещания с представителями системно важных банков говорилось о влиянии кибератаки на Киевстар на работу НБУ и банковской инфраструктуры.

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У нас уже есть опыт работы с резервными каналами связи, которыми оборудованы банковские отделения и центры обработки данных, поэтому предлагаю рассмотреть возможность реализации такого подхода совместно с операторами национальных розничных сетей и к работе банковской инфраструктуры, в частности POS-терминалов,

– отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Как кибератака повлияла на банковские сервисы

Согласно информации Национального банка Украины, возникают проблемы только с эксплуатацией отдельных POS-терминалов торговой сети, использующих мобильную связь от Киевстар.

Сейчас банки активно работают над разрешением этой ситуации, перенастраивая нерабочие POS-терминалы для работы с другими мобильными операторами или через Wi-Fi.

Замглавы НБУ также обратил их внимание банкиров на меры безопасности по противодействию возможным кибератакам.

Мы на протяжении 2022 – 2023 годов постоянно фиксируем кибератаки разного уровня сложности на объекты информационной инфраструктуры банков и небанковских финучреждений. Поэтому призываем участников финансового рынка быть бдительными, усиливать уровень информационной безопасности и соблюдать требования НБУ в этой сфере,

– сказал Шабан.

Какая ситуация у НБУ

Национальный банк Украины работает в штатном режиме, в том числе все информационные и платежные системы НБУ.

По информации банков:

подавляющее большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме;

бесперебойно работают банковские отделения;

безналичные расчеты осуществляются в штатном режиме.

Также нет трудностей в использовании мобильных приложений банков, поскольку они надежно работают. Обычно они используют разные элементы многофакторной аутентификации для входа и подтверждения операций избегая зависимости от смс-сообщений.

Атака на Киевстар

Напомним, что 12 декабря произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора Киевстар. Официально было объявлено, что сеть атаковали хакеры.

В результате этого инцидента по всей стране была отключена мобильная связь и доступ в Интернет для 24 миллионов клиентов Киевстар. Также не работал вебсайт оператора и мобильное приложение.