Самая дорогая банкнота в мире: сколько стоит уникальный доллар

Большинство банкнот в мире не стоят больше своего фактического номинала. Однако есть исключительные экземпляры, которые оценивают в тысячи долларов.

Самая дорогая банкнота в мире

"Королем" среди мировых банкнот на сегодня является 1 доллар, который выпустили в 1984 году. Эту купюру называют самой дорогой в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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В тот год в США дизайн наличных долларов претерпел существенные изменения. На аверсе банкноты номиналом 1 доллар 1974 года изображен Джордж Вашингтон, который был первым президентом США. Кроме того, он был известным политическим деятелем и одним из отцов-основателей США. Тогда как на реверсе купюры нанесли знаковую виньетку" исследователя и путешественника Христофора Колумба.

К теме! Новый дизайн также ввели и для банкнот номиналом 1 доллар 1875, 1878, 1880 и 1917 годов выпуска.

По данным CoinValueLookup, большинство купюр номиналом 1 доллар из серии 1974 года стоят от 125 до 400 долларов. Однако есть экземпляры, которые оценивают значительно дороже. Речь идет об образцах банкноты, которые не были в обращении или особые экземпляры. Некоторые купюры могут стоить 10 тысяч долларов.

Добавим, что США также отчеканили и самую дорогую монету в мире. Речь идет о монете Double Eagle, которую выпустили в 1933 году. Монету номиналом 20 долларов продали на аукционе в 2021 году за 18,9 миллиона долларов.