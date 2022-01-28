Рейтинг мировых валют по уровню девальвации: на каком месте украинская гривна

Украинская гривна теряет позиции на валютном рынке. Что влияет на гривну и чего ждать – читайте дальше.

С начала 2022 года национальная валюта Украины слабеет и оказалась на втором месте в рейтинге мировых валют по уровню девальвации. Третью строчку занимает российский рубль, а первую – замбийская квача. Об этом написал в фейсбуке аналитик компании Forex Club Андрей Шевчишин.

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Что происходит с гривной

С начала недели, 24 января, гривна стремительно обесценивается. В понедельник доллар стоил 28,32 гривны, тогда как к концу недели стоимость американской валюты выросла до 28,99 гривны. К причинам девальвации гривны относят:

угрозу вторжения России,

данные об эвакуации родственников американских дипломатов,

призывы воздержаться от посещения Украины.

Что такое девальвация Это официальное уменьшение золотого содержания денежной единицы или снижение курса национальной валюты по отношению к золоту, серебру, конкретной иностранной валюте. В современном мире этот термин используется в контексте существенного снижения курса национальной валюты относительно "твердых" валют.

Гривна теряет позиции на рынке / Инфографика по фейсбуку Шевчишина

Также на ситуацию с гривной влияет и пандемия коронавируса. Темпы распространения вируса указывают на то, что в красную зону могут попасть многие регионы Украины. Данные о коронавирусе в Украине по состоянию на 28 января 2022 года:

За последние сутки больше всего больных обнаружили в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях;

В целом, к утру 28 января в Украине было зафиксировано почти 4 миллиона больных COVID-19;

больных COVID-19; 608 094 из них уже поправились;

из них уже поправились; К сожалению, болезнь унесла жизни 99 882 украинцев.

В январе 2022 года Национальный банк Украины успел продать из резервов более 1 миллиарда долларов для стабилизации ситуации на валютном рынке. С начала этого года нацвалюта обвалилась на 5,1%. Аналитик Андрей Шевчишин написал в фейсбуке, что в ближайшее время гривна стабилизируется. Согласно его данным, следует ожидать того, что курс будет колебаться в диапазоне 28,75 – 29 гривен за доллар.

В то же время ранее издание Bloomberg сообщало, что российский рубль обвалился более чем наза январь, назвав это наибольшим обесценением на развивающихся рынках. В связи с этим центробанк страны-агрессора решил прекратить регулярные покупки иностранной валюты во избежание дополнительного давления на собственную валюту.

Глава украинского центробанка Кирилл Шевченко подчеркнул, что НБУ не будет повторять ошибки прошлого и не собирается сохранять фиксированный курс гривны. По его словам, Нацбанк уверен, что в будущем рынок сбалансируется.

Однако Шевченко не исключает возможность коррекции курса валют, как это было во время предыдущих кризисов, информирует официальный сайт центробанка. Аналитик "Минфина" убежден, что причиной обесценения гривны стала не столько экономика, как политика и военная угроза со стороны России. Он добавил, что со стабилизацией ситуации гривна станет укреплять свои позиции.