З початку 2022 року національна валюта України слабшає та опинилася на другому місці у рейтингу світових валют за рівнем девальвації. Третю сходинку займає російський рубль, а першу – замбійська квача. Про це написав у фейсбук аналітик компанії Forex Club Андрій Шевчишин.

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Що відбувається з гривнею

З початку тижня, 24 січня, гривня стрімко знецінюється. У понеділок долар коштував 28,32 гривні, тоді як до кінця тижня вартість американської валюти зросла до 28,99 гривні. До причин девальвації гривні відносять:

загрозу вторгнення Росії,

дані про евакуацію родичів американських дипломатів,

заклики утриматися від відвідування України.

Що таке девальвація Це офіційне зменшення золотого вмісту грошової одиниці чи зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла, конкретної іноземної валюти. У сучасному світі цей термін використовують у контексті суттєво зниження курсу національної валюти відносно "твердих" валют.

Гривня втрачає позиції на ринку / Інфографіка з фейсбуку Шевчишина

Також на ситуацію з гривнею впливає й пандемія коронавірусу. Темпи розповсюдження вірусу вказують на те, що до червоної зони може потрапити чимало регіонів України. Дані про коронавірус в Україні станом на 28 січня 2022 року:

За останню добу найбільше хворих виявили у Києві, Івано-Франківській, Львівській та ​Одеській областях;

Загалом, на ранок 28 січня в Україні було зафіксовано майже 4 мільйони хворих на COVID-19;

хворих на COVID-19; 608 094 з них вже одужали;

з них вже одужали; На жаль, хвороба забрала життя 99 882 українців.

Протягом січня 2022 року Національний банк України встиг продати з резервів понад 1 мільярд доларів задля стабілізації ситуації на валютному ринку. З початку цього року нацвалюта впала на 5,1%. Аналітик Андрій Шевчишин написав у фейсбук, що найближчим часом гривня стабілізується. Згідно з його даними, варто очікувати того, що курс буде коливатися в діапазоні 28,75 – 29 гривні за долар.

Довідка! Водночас раніше видання Bloomberg повідомляло, що російський рубль обвалився на понад 5% за січень, назвавши це найбільшим знеціненням на ринках, які розвиваються. У зв'язку зі цим центробанк країни-агресорки вирішив припинити регулярні покупки іноземної валюти задля уникнення додаткового тиску на власну валюту.

Глава українського центробанку Кирил Шевченко наголосив, що НБУ не буде повторювати помилок минулого та не збирається зберігати фіксований курс гривні. За його словами, Нацбанк впевнений, що у майбутньому ринок збалансується.

Проте Шевченко не виключає можливість корекції курсу валют, як це було під час попередніх криз, інформує офіційний сайт центробанку. Аналітик "Мінфіну" переконаний, що причиною знецінення гривні стала не стільки економіка, як політика та військова загроза зі сторони Росії. Він додав, що зі стабілізацією ситуації гривня почне зміцнювати свої позиції.