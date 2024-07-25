Как превратить 5 копеек в 10 тысяч гривен в Украине: проверьте свои кошельки

Украинцы могут заработать тысячи гривен, продав всего одну монету. Например, коллекционеры стремятся получить 5 копеек старого образца.

Какую монету можно продать за 10 тысяч гривен

Однако ценители готовы платить буквально тысячи гривен далеко не за все монеты номиналом 5 копеек. Они стремятся получить только определенные разновидности.

Достойно внимания Банки стран Центральной Азии массово не принимают платежи россиян: с этим это связано

В частности, речь идет о монетах разновидности 1.1Аак 1992 года. По данным специалистов, стоимость таких экземпляров колеблется от 4000 до 10 000 гривен. Монеты, которые столько стоят, имеют такие особенности:

средний зуб трезубца – с утолщением в верхней части;

единица в дате – она с хвостиком;

гроздь №2 – в форме прямоугольного треугольника;

группа с большой насечкой.

Коллекционеры готовы платить тысячи гривен за редкие монеты / Скриншот "Монеты-ягодки"

Добавляют, что небольшое количество монет получило большую насечку на гурте, поскольку на монетном дворе допустили ошибку. Поэтому, именно такие монеты хотят выкупить нумизматы.

Напомним, что за монету номиналом 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года могут заплатить от 5000 до 7000 гривен.