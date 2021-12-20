Речь идет о миллиардах долларов: Илон Маск рассекретил сумму своих налогов в 2021 году

Миллиардер и лидер рейтинга самых богатых людей мира Илон Маск недавно публично подискутировал с американским сенатором по поводу налогов. Теперь бизнесмен назвал ориентировочную сумму, которую он уплатит государству в этом году.

Политик Элизабет Уоррен написала в твиттер, что генеральный директор Tesla обязан "фактически уплатить налоги и прекратить наживаться на всех остальных".

Достойно внимания Новое поколение инвесторов: кто может заменить легендарного Уоррена Баффета

Илон Маск о налогах

Бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в понедельник, 20 декабря, сообщил, что в 2021 году его налоги составят миллиарды долларов. Кроме того, на прошлой неделе он заявил, что заплатит самый большой налог в истории США.

Для тех, кто интересуется, я заплачу более 11 миллиардов долларов в виде налогов в этом году,

– написал Маск в твиттер.

На прошлой неделе издание Insider писало, что сумма налогов, которую самый богатый человек мира в этом году может заплатить, составит около 12 миллиардов долларов. Речь идет о налоге на его акции, почти миллиард налога на чистый инвестиционный доход и миллиарды, которые он, вероятно, должен штату Калифорния.

Илон Маск о налогах в 2021 году / Фото Getty Images

В этом году миллиардер получил немалый налоговый счет после многих лет уплаты очень малых сумм на легальной основе по сравнению с его капиталом. Согласно расследованию ProPublica, Илон Маск в целом заплатил 455 миллионов долларов налогов с 2014 по 2018 год, хотя тогда его состояние выросло на 13,9 миллиарда долларов. Он также не платил федеральный налог на прибыль в 2018 году. Актуальные данные о капитале Илона Маска: