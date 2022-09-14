Один из токенов вырос на 28 506%: как криптомир реагирует на смерти королевы Елизаветы II
Источник:Сointelegraph
Смерть королевы Елизаветы II, которая была на престоле 70 лет, всколыхнула все мировое сообщество. Фигура выдающейся монархини повлекла за собой настоящую бурю в криптомире.
После смерти британского монарха на крипторынке появилось более 40 новых токенов и сотни NFT на аналогичную тему.
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Бум в криптомире имени королевы Елизаветы II
В частности, на децентрализованных платформах Binance Smart Chain (BSC) и Ethereum запустили токены с названиями в честь британской королевы. В частности, среди них были следующие:
- Queen Elizabeth Inu,
- Save the Queen,
- Queen,
- QueenDoge,
- London Bridge is Down,
- Rip Queen Elizabeth.
К примеру, токен Queen Elizabeth Inu всего за день подорожал аж на 28 506%. В то же время криптоинвесторов предупреждают, что торговля токеном стартовала менее 24 часов, поэтому им следует учитывать все возможные риски.
Кроме того, криптовалюты известны своей волатильностью на рынке и часто входят в список рисковых активов. Аналогичную тенденцию зафиксировали и на рынке NFT. На торговой площадке OpenSea обнародовала коллекцию под названием RIP Queen Elizabeth.