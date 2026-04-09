Какая пенсия будет, если имеешь непрерывный стаж 26 лет
- 26 лет стажа достаточно для выхода на пенсию в 63 года в 2026 году.
- Пенсия при 26 годах стажа и доходе 15 000 гривен составит примерно 4,3 тысячи гривен.
Размер пенсии зависит от нескольких факторов, в том числе и стажа. К тому же именно указанный показатель является определяющим для времени выхода на заслуженный отдых.
Достаточно ли 26 лет, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?
26 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию в 2026 году, сообщает Пенсионный фонд.
Сейчас требования к стажу следующие:
- для выхода на заслуженный отдых в 60 лет минимум составляет – 33 года страхового стажа;
- в 63 года – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Соответственно, со стажем 26 лет, быстрее всего человек может уйти на пенсию в 63 года.
Какая будет пенсия, если проработал 26 лет?
Кроме приведенных выше данных, учтем также, что:
- лицо имело доход 15 000 гривен;
- идет на пенсию на общих условиях.
При указанных факторах, пенсия в 63 года составит примерно – 4,3 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже 26 лет и зарплате 15 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что еще важно знать о пенсии сейчас?
В апреле происходит новый перерасчет пенсий. Он коснется выплат некоторых работающих пенсионеров. Речь идет только о тех лицах, что приобрели для этого достаточно стажа.
С 1 марта состоялась традиционная индексация пенсий. Благодаря этому выросли выплаты большинства пенсионеров. Сумма повышения рассчитывалась индивидуально – на базе основного размера пенсии. В то же время минимальный рост составил – 100 гривен.