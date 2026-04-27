Какая будет пенсия если зарплата 30 тысяч гривен

Размер пенсии зависит от стажа, который получало лицо. Также важную роль играет доход. Какая именно будет пенсия при зарплате 30 тысяч гривен, читайте далее.

Какая будет пенсия при доходе 30 тысяч гривен?

Чтобы выйти на пенсию, независимо от суммы дохода, лицо должно приобрести достаточно стажа для этого, сообщает Пенсионный фонд.

Быстрее всего в 2026 году человек может уйти на пенсию в 60 лет, но при наличии не менее 33 лет страхового стажа. Заметим, в следующем году требования изменят. Ведь количество стажа, который необходимо приобрести, будет расти, сообщает 7eminar.

То есть, проведем расчеты с учетом таких данных:

заработная плата – 30 тысяч гривен;

возраст – 60 лет;

количество приобретенного стажа – 33 года;

выход на пенсию происходит на общих условиях.

Важно! Расчеты происходят через пенсионный калькулятор.

При указанных условиях, пенсия составит ориентировочно – 10,9 тысяч гривен.



Какой размер пенсии при зарплате 30 тысяч и стаже 33 года в возрасте 60 лет / Скриншот Пенсионный фонд

