Какая будет пенсия, если стаж всего 22 года

Размер пенсии формируется с учетом многих факторов. Важную роль играет количество стажа. Также нужно учитывать влияние дохода на конечную сумму пенсионной выплаты.

Можно ли уйти на пенсию, если имеешь стаж 22 года?

22 лет стажа сейчас достаточно, чтобы уйти на пенсию, сообщает ПФУ.

Читайте также Все льготы для пенсионеров в мае: что можно получить бесплатно уже сейчас

Сейчас требования к стажу следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет , нужно приобрести как минимум – 33 года страхового стажа;

, нужно приобрести как минимум – 33 года страхового стажа; в 63 года минимум – 23 года страхового стажа;

минимум – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Заметим, требования к количеству стажа для того, чтобы уйти на пенсию, изменятся. Речь идет именно о показателях, определенных для 60 и 63 лет. До 2028 они ежегодно будут расти, сообщается в Законе Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какая будет пенсия при 22 годах стажа?

При 22 годах стажа гражданин может уйти на пенсию в 65 лет. Кроме этого, учтем, что:

такое лицо имело доход 15 тысяч гривен;

идет на пенсию на общих условиях.

С учетом всех приведенных выше факторов, пенсия составит ориентировочно – 4,1 тысячи гривен.



Какая пенсия при стаже более 20 лет и зарплате 15 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?