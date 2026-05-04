Какая будет пенсия, если стаж всего 22 года
- При 22 годах стажа можно уйти на пенсию в 65 лет.
- Требования к стажу для выхода на пенсию будут расти до 2028 года, по закону.
Размер пенсии формируется с учетом многих факторов. Важную роль играет количество стажа. Также нужно учитывать влияние дохода на конечную сумму пенсионной выплаты.
Можно ли уйти на пенсию, если имеешь стаж 22 года?
22 лет стажа сейчас достаточно, чтобы уйти на пенсию, сообщает ПФУ.
Сейчас требования к стажу следующие:
- для выхода на пенсию в 60 лет, нужно приобрести как минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года минимум – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Заметим, требования к количеству стажа для того, чтобы уйти на пенсию, изменятся. Речь идет именно о показателях, определенных для 60 и 63 лет. До 2028 они ежегодно будут расти, сообщается в Законе Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Какая будет пенсия при 22 годах стажа?
При 22 годах стажа гражданин может уйти на пенсию в 65 лет. Кроме этого, учтем, что:
- такое лицо имело доход 15 тысяч гривен;
- идет на пенсию на общих условиях.
С учетом всех приведенных выше факторов, пенсия составит ориентировочно – 4,1 тысячи гривен.
Какая пенсия при стаже более 20 лет и зарплате 15 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор
Что еще важно знать пенсионерам сейчас?
Пенсия может быть увеличена путем перерасчета. Например, в апреле повышение почувствовали некоторые работающие пенсионеры. Выплаты увеличили тем, кто имел для этого достаточно стажа – не менее 24 месяцев. Или же с последнего перерасчета/назначения выплаты прошло как минимум 2 года.
Также выплаты пенсионеров могут увеличиваться, благодаря начислению разного рода доплат и надбавок. Например, по возрасту. Такая доплата сейчас составляет от 300 до 570 гривен. Конечный ее размер зависит именно от возраста. Заметим, эта доплата предоставляется только при достижении пенсионером 70 лет.