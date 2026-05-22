Какая будет пенсия, если зарплата 22 тысячи гривен

Конечный размер пенсии зависит не только от зарплаты. Важную роль также играет количество приобретенного страхового стажа. Какая будет пенсия, если имел доход 22 тысячи гривен, рассказываем далее.

Сколько надо проработать, чтобы уйти на пенсию?

Чтобы уйти на пенсию, нужно иметь достаточно стажа. Минимум зависит именно от возрастной границы, сообщает ПФУ.

Читайте также Сколько надо зарабатывать, чтобы иметь пенсию 23 тысячи гривен

В 2026 требования к количеству стажа такие:

для выхода на пенсию в 60 лет , нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа;

, нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа; в 63 года – 23 года страхового стажа;

– 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Заметим, до 2028 года эти требования изменятся. Как известно, ежегодно будут расти показатели для 60 и 63 лет, говорится в Законе Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В то же время для 65 лет ситуация не изменится. То есть, в этом возрасте и в дальнейшем будет достаточно 15 лет страхового стажа.

Какая будет пенсионная выплата при зарплате 22 тысячи?

Рассмотрим ситуацию, где человек хочет уйти на пенсию как можно раньше. То есть в 2026 году это:

в 60 лет;

при наличии 33 лет страхового стажа.

Также при расчетах учтем, что:

гражданин выходит на пенсию на общих условиях;

имел зарплату 22 тысячи гривен.

С учетом приведенных данных, получится, что пенсия составит примерно – 8 тысяч гривен.



Каким будет размер пенсии при стаже 22 года / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Расчеты происходят через пенсионный калькулятор.

Благодаря чему может вырасти пенсия?