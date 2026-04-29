Какую будешь получать пенсию, если у тебя официальный стаж 36 лет

При расчете пенсии учитывается именно количество официального стажа. То есть, подтвержденного. Также важен доход, который имел гражданин.

Можно ли уйти на пенсию, если проработал 36 лет?

36 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 2026 году, сообщает ПФУ.

Дело в том, что для выхода на пенсию установлены минимумы стажа, которые необходимо приобрести. В 2026 году, чтобы пойти на заслуженный отдых раньше, то есть, в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Заметим, в последующие годы требования к количеству стажа изменятся. Речь именно о показателях, установлены для 60 и 63 лет. Как известно, они будут ежегодно расти до 2028 года, сообщается в Законе Украины от 9 июля 2003 г. №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какая пенсия при стаже 36 лет?

Проведем расчеты с учетом следующих факторов:

лицо имело доход 15 000 гривен;

выходит на пенсию в 60 лет;

имеет 36 лет страхового стажа;

уходит на пенсию на общих условиях;

расчеты производятся через пенсионный калькулятор.

По указанным данным, пенсия будет составлять ориентировочно– 6 тысяч гривен



Какая будет пенсия при стаже 36 лет и доходе 15 тысяч в 2026 году / Скриншот Пенсионный калькулятор

Что должны знать пенсионеры сейчас?