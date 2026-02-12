Какая на самом деле будет пенсия, если есть 15 лет стажа
- Для выхода на пенсию в 2026 году нужно иметь: 33 года стажа для 60 лет, 23 года для 63 лет, и 15 лет для 65 лет.
- При 15 годах стажа и доходе 10 тысяч гривен, пенсия будет 1,6 тысячи гривен, но Пенсионный фонд повышает ее до минимума 2 595 гривен.
Размер пенсии зависит от стажа. Заметим, что не все периоды работы в него засчитываются сейчас. Например, стаж не учитывается, если в этот период вы работали не официально.
Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?
Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести минимальное определенное количество стажа, сообщает Пенсионный фонд.
В 2026 году минимумы были отредактированы. Сейчас, чтобы уйти на пенсию, нужно иметь:
- для выхода на пенсию в 60 лет, как минимум – 33 года стажа;
- в 63 года – 23 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет.
Какая будет пенсия при 15 годах стажа?
15 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 65 лет. Также важную роль при расчете выплаты играет доход, который имел человек. Рассмотрим ситуацию, где:
- доход лица составлял – 10 тысяч гривен;
- лицо выходит на пенсию на общих условиях.
Расчеты проведем через пенсионный калькулятор. Если придерживаться формулы получится, что пенсия при указанных условиях будет почти – 1,6 тысячи гривен.
Размер пенсии, если стаж 15 лет и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Однако лицо не будет получать такую выплату. Ведь она меньше установленной минимальной. В таком случае, Пенсионный фонд "дотягивает" эту выплату до определенного минимума.
С 1 января 2026 года минимальные пенсии в Украине выросли, сообщает ПФУ. То есть, сейчас лицо, при указанных условиях, должно получать не менее 2 595 гривен.
Что еще важно знать пенсионерам сейчас?
Сейчас в страховой стаж засчитываются не все периоды. А только те, за которые уплачен ЕСВ в размере не менее минимального. То есть, если вы работаете неофициально, это время к общему количеству стажа добавляться не будет.
В 2026 году запланирована индексация пенсий. Она состоится в марте. Сейчас показатель индексации еще не известен. Однако, в результате этого перерасчета, вырастут пенсионные выплаты значительного количества украинцев.