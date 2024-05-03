Raiffeisen радикально активизировал процесс выхода из России, назвав конкретные временные рамки

Raiffeisen Bank International – это один из крупнейших европейских банков, который продолжает работать в России. Но уже в 2024 году ситуация может кардинально измениться.

Глава Raiffeisen Bank International (далее RBI) Йоханн Штробль заявил, что они радикально активизировали процесс выхода из России в третьем квартале 2024 года (июль – сентябрь). Мол, группа уже работает над продажей Райффайзенбанка.

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Какой план выхода имеет Raiffeisen Bank из России

Штробль добавил, что новый план выхода австрийского кредитора из России разрабатывали согласно требованиям Европейского центрального банка. В RBI считают, что продажа бизнеса на рынке агрессора – это самым быстрым и прозрачным способом его покинуть.

Глава группы также заявил, что в банке аккуратно и без спешки подошли к сокращению бизнеса в России, чтобы сохранить ценность актива и возможность его продажи.

Йоханн Штробль сообщил еще такие детали плана выхода RBI из России:

Интерес к покупке банка проявили как российские, так и иностранные партнеры. Кредитор получил много предложений за последние два года.

По его словам, некоторые лица, претендующие на актив находятся под санкциями Запада.

Штробль также заявил, что уже летом российская "дочка" австрийского банка планирует полностью остановить кредитование, за несколькими исключениями. Он пояснил, что кредитор будет ждать погашения уже выданных займов.

Напомним, что австрийские власти призывают RBI отказаться от сделки на 1,5 миллиарда евро с российским олигархом Олегом Дерипаской. В Вене обеспокоены из-за реакции США, поскольку бизнесмен из окружения Путина уже годами живет под американскими санкциями.