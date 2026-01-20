Официальное трудоустройство лиц с инвалидностью: какие льготы получат работодатели

Работодатели, которые официально трудоустраивают людей с инвалидностью, могут сэкономить на уплате единого социального взноса (ЕСВ). Правило действует также для физических лиц с инвалидностью, которые имеют собственный бизнес.

Каковы льготные ставки для уплаты взноса?

О том, какие выгоды может получить работодатель за трудоустройство человека с инвалидностью, рассказываем со ссылкой на Главбух.

Работодатели, которые официально оформляют людей с инвалидностью платят ЕСВ по льготным процентам:

8,41% – работодатель, который трудоустраивает лиц с инвалидностью;

5,5% – если количество работников с инвалидностью составляет не менее 50%, а фонд оплаты их труда – не менее 25% расходов на оплату труда;

5,3% – для предприятий и организаций УТОГ (Украинское общество глухих) и УТОС (Украинское общество слепых), если выполняются условия предыдущего пункта.

Физическое лицо освобождается от уплаты ЕСВ за себя, если:

оно является ФЛП;

занимается независимой профессиональной деятельностью;

работает в фермерском хозяйстве.

Основное условие получения льготы – статус лица с инвалидностью и получения пенсии или социальной помощи.

Важно! ФЛП, члены фермерских хозяйств и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность могут воспользоваться льготой при условии наличия статуса инвалидности и получения пенсии/помощи.

Какова сумма ЕСВ в 2026 году?

Правки, приняты в Закон о ЕСВ, принятые в 2025 году, будут действовать в этом году тоже. Сейчас максимальную базу для начисления взноса увеличили в соответствии с увеличением минимальной зарплаты. Теперь база составит 20 минимальных зарплат (172 тысячи 940 гривен).

Обратите внимание! С ростом минимальной зарплаты в 2026 году ЕСВ соответственно увеличится. Если в прошлом году показатель был 160 тысяч гривен – сейчас он составит 172 тысячи 940 гривен.

Какими будут пенсии для лиц с инвалидностью в 2026 году?



В 2026 году в Украине пенсия по инвалидности возрастет из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных. Ожидается также перерасчет выплат для ликвидаторов и пострадавших ЧАЭС.

Известно, что размер выплат зависит от страхового стажа, времени наступления инвалидности и того, продолжает ли лицо работать. Например, для лиц с III группой инвалидности в 2026 году году можно получить 50% пенсии по возрасту, а если инвалидность вследствие войны – 60%.