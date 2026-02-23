Эти работающие пенсионеры потеряют пенсию: будьте внимательны

Большинство украинских пенсионеров имеет право одновременно получать пенсию и зарплату. Однако есть и исключения. Речь идет о представителях некоторых профессий, каких именно, читайте далее.

Кто не имеет возможности получать одновременно пенсию и зарплату?

Одновременно получать пенсию и зарплату не могут пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых по выслуге лет и хотят дальше работать на своей должности, сообщает ПФУ.

Пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, которая дает право на эту пенсию. В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы,

– указывает Пенсионный фонд.

То есть, если вы устроитесь на должность, которая не предусматривает выход на пенсию по выслуге лет, то пенсионную выплату получать сможете. Например, вместо учителя можно работать ассистентом и тогда все будет по закону.

Заметим, что сейчас под это правило подпадают:

учителя;

полицейские;

военнослужащие;

медицинские работники и так далее.

Пенсионер обязан сообщить о трудоустройстве и увольнении с работы. Это обязательно для всех, согласно статье 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какие еще важные нюансы важно знать работающим пенсионерам?