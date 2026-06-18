"Приватбанк" и Ощадбанк могут быть приватизированы: Пышный назвал ключевое условие

Глава НБУ допускает возможность приватизации двух украинских банков в будущем. Правда, чиновник отмечает, что для этого необходимо комплексное стратегическое видение.

Приватизация "Приватбанка" и Ощадбанка

О том, могут ли продать акции банков, рассказал Андрей Пишный во время пресс-брифинга, посвященного решениям НБУ по денежно-кредитной политике.

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По словам главы Нацбанка, приватизация государственных банков возможна. Однако для этого необходимо принять решение в соответствии с комплексной стратегией развития государственного банковского сектора.

"Приват" – почему нет? "Ощад" – почему нет? У каждого госбанка есть те или иные наработки, договоренности, уровень заинтересованности со стороны инвесторов. Где-то ЕБРР, где-то IFC, где-то другие инвесторы,

– отметил Пышный.

В частности, он пояснил, что анонсированная стратегия как раз должна определять сектора деятельности госбанков. То есть в соответствии с этим планом и можно согласовать приватизацию.

В частности, стратегия определяет показатели эффективности, возможное разгосударствление. Правда, эти условия нужно согласовывать с планом развития фондового рынка.

В то же время Андрей Пшный подчеркнул, что все наработки и инициативы по данному вопросу следует объединить в единое комплексное видение. А стратегию развития государственного банковского сектора должны подготовить до конца июня. Далее последует этап обсуждения.

К слову, глава НБУ добавил, что Национальный банк будет одним из участников дискуссии. Стратегия развития финансового сектора в Украине – это своеобразный государственный план. Цель создания такого документа – обеспечение стабильности в экономике, в частности в макроэкономике, а также привлечение инвестиций и продвижение в вопросе евроинтеграции.

Напомним, что в комментарии 24 Каналу финансовый эксперт Руслан Черный пояснил, что приватизацию "Приватбанка" рассматривали и раньше. Однако именно сейчас на рынке складываются благоприятные условия для этого.