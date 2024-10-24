В Казани представили символическую валюту БРИКС, как "замену доллару"

Путину на саммите в Казани показали символическую купюру БРИКС. Во время мероприятия, которое проходит в расширенном составе, ему подарили символическую банкноту.

Символическая валюта БРИКС

После завершения встречи Путин вышел из зала с купюрой в руках и представил ее министрам, сообщают российские СМИ.

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Впоследствии Путин передал купюру главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил, что банкнота не произвела особого впечатления на главу Центробанка.

Он предположил, что символическую купюру изготовила Торгово-промышленная палата. Песков охарактеризовал ее как "квазиденьги" и отметил, что она является символом совместной работы стран БРИКС.

Символическая банкнота БРИКС / Источник: российские СМИ

Интересно! На банкноте изображена символика объединения и флаги стран-участниц. Ее номинал составляет 100 миллионов.

Россия хотела альтернативу доллару

Планы Путина, которые он хотел представить на саммите БРИКС, предусматривали создание альтернативной системы международных платежей для осуществления транзакций без использования доллара США. Однако ведущие члены блока, в частности Индия, Бразилия и ЮАР, не поддержали эту инициативу.

Интересно! Индия особенно высказалась против превращения БРИКС в антиамериканскую организацию, где бы доминировали Россия и Китай. Также страна отрицает дальнейшее расширение блока, которое включает вступление новых стран, таких как Мьянма и Афганистан. Индию поддержали Бразилия и ЮАР, что фактически заблокировало инициативу Путина.

Таким образом, попытки Путина создать коалицию против Запада в рамках БРИКС пока не получили поддержки от ключевых стран блока.