Нам начали создавать проблемы, – Путин о курсе рубля и других валютах

В четверг, 14 декабря, российский президент Владимир Путин проводит очередную "прямую линию", объединенную с итоговой пресс-конференцией года. В частности, он прокомментировал курс рубля по России.

Путин о курсе рубля и иностранных валютах

Прежде всего, Владимир Путин заявил, что в России пока плавающий курс, на который влияют разные факторы. При этом он считает, что ситуация на финансовом рынке остается стабильной, сообщают российские СМИ.

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Кроме того, "вечный" глава Кремля добавил, что Россия вроде бы не отказывалась от проведения расчетов в иностранных валютах. По его словам, "им вроде бы начали создавать проблемы".

Путин заявил, что Запад "стреляет себе в ногу", сокращая возможности доллара и евро как резервных валют. Кроме того, он выразил мнение, что сильная привязка национальной валюты к доллару США чревата экономическими последствиями для страны. По его мнению, "Россия, скорее, выигрывает от перехода на расчеты в национальной валюте, поскольку это способствует повышению суверенитета страны".

Также глава Кремля считает, что расчеты в национальных валютах, тогда как финансовая система Запада будет устаревать. Президент России также уверен, что власти выполняют свои обязанности перед гражданами страны.

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