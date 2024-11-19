Путин подписал новую ядерную доктрину России: какие валюты массово бросились скупать инвесторы

Россия в очередной раз сделала заявление о своей ядерной доктрине. Кроме того, Кремль подал сигнал миру, чем спровоцировал всплеск активности на валютном рынке.

Доллар и другие валюты растут в цене из-за ядерных угроз России

Россия предупредила об обновлении своей ядерной доктрины, чем спровоцировала интересную динамику на валютном рынке. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Стоит внимания Что будет с курсом евро до конца года

В частности, Кремль заявил, что его цель – это дать понять потенциальным врагам, что возмездие за нападение на Россию или ее союзников будет неизбежным.

После этого инвесторы бросились покупать валюты-убежища. В частности, речь идет о долларе США, швейцарском франке и иене. На этом фоне, японская валюта выросла относительно доллара и евро на 0,7% и 1,2% соответственно. Кроме того, иена достигла пикового уровня относительно евро за несколько недель, торгуясь на уровне 161,50.

Индекс доллара США вырос на 0,3% до 106.53. Напомним, что доллар на минувшей неделе подорожал до самого высокого уровня с ноября 2023 года, достигнув отметки на уровне 107,07. Аналогичную динамику демонстрирует швейцарский франк. Эта валюта выросла на 0,4% относительно евро, зафиксировав самый высокий уровень с начала августа.