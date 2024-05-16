Речь идет о грузинских компаниях, акции которых торгуются на Лондонской фондовой бирже. Во время торгов в среду, 15 мая, ценные бумаги зафиксировали стремительный обвал.

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Грузинские компании зафиксировали стремительный обвал

Грузинские эксперты уже назвали торги 15 мая "черной средой" для банков. Ценные бумаги Bank of Georgia Group упали в цене на 13%, TBC Bank Group – на 14,2%, Georgia Capital – на 9,6%. Кроме того, соучредитель Центра стратегического анализа заявил, что всего за последние две недели рыночная капитализация Bank of Georgia уменьшилась на 1,5 миллиарда лари, информирует "Экономическая правда".

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Более того, грузинские кредиторы продолжили свое падение в четверг утром. В частности, акций Bank of Georgia Group зафиксировали спад на 1% от уровня, на котором завершил кредитор торги 15 мая. Ценные бумаги TBC Bank Group потеряли в цене еще 1,7%, тогда как инвестиционная компания Georgia Capital (второй ключевой актив Bank of Georgia Group Plc) подешевели на 5%.

Похожую динамику демонстрирует и национальная валюта Грузии – лари. Денежная единица также теряет позиции на рынке. Согласно данным Bloomberg, курс лари упал на 2,22% до 2,7575 доллара во время торгов 16 мая.