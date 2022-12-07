Когда глобальная инфляция достигнет максимума: прогноз от экспертов

Эксперты исследовательской компании Euromonitor International со штаб-квартирой в Лондоне обнародовали новый прогноз по инфляции. О какой динамике цен на глобальном уровне заявляют – читайте дальше.

Прежде всего, сообщают, что инфляция достигнет максимума в 2022 году. Ожидают, что глобальная инфляция за текущий год составит 8,9%, тогда как в 2023 году этот показатель упадет до 6,2%.

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Новый прогноз по глобальной инфляции

Более медленные темпы экономического роста, стабилизация цен на сырьевые товары и улучшение ситуации с цепочками поставок на глобальном уровне помогут сдерживать инфляцию.

В то же время, этот показатель будет оставаться на высоком уровне, а также вызовом для рядовых потребителей, поскольку их покупательная способность пострадает. Дополнительные скачки цен на энергоносители или геополитическая напряженность могут усиливать инфляционное давление в 2023 году.

Что такое инфляция Это длительный период роста общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.

Основные факторы воздействия

Сектор энергетики будет оставаться одним из ключевых рисков, который может подтолкнуть инфляцию к росту в следующем году. В странах Еврозоны важную роль будут играть следующие аспекты:

Холоднее, чем ожидают зима;

Недостаточный уровень запасов газа.

Эти факторы могут спровоцировать рост цен на энергоносители и новый всплеск инфляции в странах, являющихся частью этого объединения. Кроме того, потенциальная потребность пополнить стратегические нефтяные резервы в США имеет все шансы стать причиной более стремительного удорожания нефти в 2023 году.

Непростая ситуация на рынке труда, согласно прогнозу, приведет к увеличению операционных расходов для компаний и росту инфляции. Параллельно восстановление секторов, пострадавших во время пандемии коронавируса, а также структурные проблемы на рынке труда только усугубит проблему с нехваткой работников.