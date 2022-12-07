Коли глобальна інфляція досягне максимуму: прогноз від експертів

Експерти дослідницької компанії Euromonitor International зі штаб-квартирою у Лондоні оприлюднили новий прогноз щодо інфляції. Про яку динаміку цін на глобальному рівні заявляють – читайте далі.

Перш за все повідомляють, що інфляція досягне максимуму у 2022 році. Очікують, що глобальна інфляція за поточний рік складе 8,9%, тоді як у 2023 році цей показник впаде до 6,2%.

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Новий прогноз щодо глобальної інфляції

Більш повільні темпи економічного зростання, стабілізація цін на сировинні товари та покращення ситуації із ланцюжками постачання на глобальному рівні допоможуть стримувати інфляцію.

Водночас цей показник буде залишатися на високому рівні та бути викликом для пересічних споживачів, оскільки їхня купівельна спроможність постраждає. Додаткові стрибки цін на енергоносії чи геополітична напруженість можуть посилювати інфляційний тиск у 2023 році.

Що таке інфляція Це тривалий період зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Основні фактори впливу

Сектор енергетики буде залишатися одним із ключових ризиків, який може підштовхнути інфляцію до зростання у наступному році. У країнах Єврозони важливу роль будуть відігравати такі аспекти:

Холодніша, ніж очікують зима;

Недостатній рівень запасів газу.

Ці фактори можуть спровокувати зростання цін на енергоносії та новий сплеск інфляції в країнах, які є частиною цього об'єднання. Крім того, потенційна потреба поповнити стратегічні нафтові резерви у США має всі шанси стати причиною більш стрімкого подорожчання нафти у 2023 році.

Непроста ситуація на ринку праці, згідно з прогнозом, призведе до збільшення операційних витрат для компаній та зростання інфляції. Паралельно відновлення секторів, які постраждали під час пандемії коронавірусу, а також структурні проблеми на ринку праці лише посилять проблему із нестачею працівників.