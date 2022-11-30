По мнению самого богатого человека в мире с капиталом в размере 189,8 миллиарда долларов, по оценке Forbes, начало рецессии – это вопрос времени. В то же время Илон Маск переживает, что попытки Федерального резерва унять инфляцию могут лишь усугубить ситуацию.

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Илон Маск обратился в центральный банк США

Поэтому миллиардер обратился к Федеральному резерву с призывом немедленно уменьшить базовую ставку, поскольку в противном случае есть риск усиления вероятности серьезной рецессии.

Напомним, за результаты заседания центробанка в ноябре этот показатель составляет 3,75 – 4% в годовом расчете, а это максимальный уровень с 2008 года. На сегодня монетарная политика в США является одной из самых агрессивных в мире.

В октябре 2022 года инфляция в первой экономике в мире составляла 7,7% в годовом расчете, согласно данным Бюро статистики труда. Рекордная инфляция в США достигала отметки выше 9%. Это произошло впервые за более чем 40 лет.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности.

Это не первый раз, когда Илон Маск предупреждает о приближении экономического спада. В конце октября миллиардер заявил, что глобальная рецессия может продолжаться до весны 2024 года. Однако он подчеркнул, что это только догадка. В то же время, его слова прозвучали на фоне ряда предупреждений относительно экономики от других бизнесменов. Среди них были:

Основатель Amazon и миллиардер Джефф Безос;

Руководитель банка JPMorgan Джеймс Даймон;

Джеймс Даймон; Гендиректор Goldman Sachs Дэвид Соломон.

В то же время, на днях представители Федерального резерва заявили, что они ожидают ослабления темпов поднятия ставки. До этого центробанк четырежды подряд принимал решение об увеличении этого показателя на 0,75 пункта.