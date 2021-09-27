Будет ли гривна падать: прогноз курса доллара на неделю

На прошлой неделе ситуация на валютном рынке в Украине была довольно динамичной. Что повлияло на курс и, чего ждать в последнюю неделю сентября, с 27 сентября по 1 октября, рассказали финансовые аналитики.

В понедельник, 27 сентября, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 26,64 гривны. В общем предыдущая неделя на рынке была очень нервной. В первой половине недели гривна динамично укреплялась, а во второй – начался быстрый рост котировок. Иногда в течение дня разница между предельными показателями курса на межбанке составляла 15 копеек, а торги целом проходили на фоне очень высокой волатильности.

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Главные причины изменений на валютном рынке

По мнению Анны Волуйчак, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, на колебания курса существенно влиял психологический фактор, ведь абсолютное большинство рынка было настроено на рост котировок. Главная причина – начало периода выплаты бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). В частности, в течение двух последних дней на прошлой неделе экспортеры получили от Госказначейства 8,8 миллиарда гривен. Если учитывать суммы, перечисленные ранее, то вполне вероятно, это почти все средства, которые должны быть виплачены в сентябре.

Рынок в конце сентября был довольно хаотичным и волатильным, чего давно не наблюдалось,

– заметил ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антон Куренной.

Продажа валюты экспортерами тоже оказывала давление на доллар. Особенно заметным было предложение иностранной валюты от агропроизводителей, хотя они и не были единственными, кто вышел на рынок. В ходе торгов зафиксировали диссонанс спроса и предложения. Отчасти это произошло потому, что импортеры были менее активными на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

Прогноз курса доллара до 1 октября / Фото Getty Images

Какие факторы будут влиять на курс на этой неделе

На последнюю неделю сентября эксперты прогнозируют подорожание доллара и значительную волатильность на рынке. Скорее всего, в первые дни недели курс будет оставаться стабильным, возможно даже незначительное укрепление гривны, однако ближе к пятнице котировки пойдут вверх. Главным событием этой недели станет крупное погашение старых выпусков облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), которое запланировано на 29 сентября.

В эту среду Министерство финансов выплатит инвесторам более 13 миллиардов гривен. Часть из этих средств попадет на валютный рынок в виде спроса и будет оказывать давление на гривну во второй половине недели. В то же время предложение будет сдержанным ввиду больших выплаты экспортерам,

– рассказала Анна Волуйчак с Юнекс Банка.

Прогноз курса доллара до 1 октября / Фото Unsplash

За прошедшие семь дней объемы вложений нерезидентов в ОВГЗ выросли нагривен. Вряд ли эти показатели изменят общий тренд, однако Минфину удалось существенно повысить доходность облигаций за последний два аукциона ОВГЗ. В ближайшие недели важное значение будет иметь реакция иностранных инвесторов.

Согласно прогнозу Антона Куренной с ОТП Банка, на этой неделе курс доллара может вырасти до 26,75 гривны, и дальше остановиться на уровнях 26,60 – 26,80 гривны за доллар. На украинскую валюту будут оказывать давление следующие факторы:

выплата НДС,

большое погашения по ОВГЗ,

налоги в конце месяца.

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Он также отметил, что в начале октября ожидается некоторый рост доллара. Однако ближе к середине месяца ситуация должна снова стабилизироваться, что приведет к незначительному укреплению гривны. Вполне возможно, что курс вернется в коридор 26,50 – 26,60 гривны за доллар, если НБУ продолжит более нейтрально выходить на рынок.

Каким будет курс доллара до 1 октября: