Доллар будет расти или падать: что прогнозируют в Goldman Sachs на 2025 год

Один из топовых банков в США изменил прогноз для доллара на 2025 год. В Goldman Sachs ожидают роста американской валюты благодаря ряду важных факторов.

Какой курс доллара будет в 2025 году

В Goldman Sachs считают, что доллар существенно возрастет в 2025 году. Аналитики изменили свой прогноз для курса доллара с учетом новых данных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В американском банке считают, что сильная экономика США и потенциальное повышение тарифов на импортные товары может привести к замедлению темпов снижения ставок Федеральным резервом. Напомним, что центральный банк США ранее заявлял, что в 2025 году будет проводить осторожную политику.

Важно! В Goldman Sachs прогнозируют, что доллар вырастет примерно на 5% в 2025 году.

Стоит добавить, что за последние два месяца аналитики банка второй раз меняют свой прогноз для доллара на год. Оба раза они корректировали прогноз в сторону роста доллара. Напомним, что доллар в начале недели подорожал до пикового уровня за более чем 2 года по отношению к корзине из 6 других валют.

В целом с начала 2025 года Индекс доллара США вырос на 1%, согласно данным MarketWatch. Тогда как в годовом исчислении валюта США подорожала на 6%.