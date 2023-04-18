Глава НБУ заявил, что уже во второй половине 2023 года в России будут вынуждены начать печатать деньги. Главная цель – перекрыть дефицит бюджета.

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Глава НБУ о будущем России

Андрей Пышный добавил, что последние санкции, которые ввели против России, очень мощные. Речь как о десятом пакете санкций Евросоюза, так и о новых ограничениях от США. Скорее всего, в следующем полугодии центральный Банк России запустит станок.

К теме! США ввели санкции против банка в Венгрии, который называют "клубом шпионов". Западные чиновники также опасаются, что это учреждение может находиться в центре нелегальных финансовых операций, а также способствовать деятельности российской разведки на Западе.

В частности, украинский банкир выделил в 10 пакете санкций ЕС норму о введении отчетности, играющую очень важную роль. Дело в том, что благодаря этому ограничению станет больше известно об активах России или российских олигархов. То есть какие из них иммобилизованы, заблокированы или могут быть использованы для формирования фонда репараций для Украины.

Пышный подчеркнул, что благодаря норме об отчетности уже в ближайшее время удастся оперировать конкретными цифрами, а также понимать, каким образом эти средства можно использовать для Фонда восстановления и реконструкции Украины.

По словам главы НБУ, это запускает спираль, которая приведет к финансовому и экономическому краху России Тогда как политический режим Владимира Путина ждет банкротство. Пышный также напомнил, что в западных юрисдикциях заблокировали от 300 до 350 миллиардов долларов активов Банка России