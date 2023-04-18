Глава НБУ заявил, что уже во второй половине 2023 года в России будут вынуждены начать печатать деньги. Главная цель – перекрыть дефицит бюджета.
Достойно внимания Инфляция – вызов для мира: как защитить свои деньги
Глава НБУ о будущем России
Андрей Пышный добавил, что последние санкции, которые ввели против России, очень мощные. Речь как о десятом пакете санкций Евросоюза, так и о новых ограничениях от США. Скорее всего, в следующем полугодии центральный Банк России запустит станок.
В частности, украинский банкир выделил в 10 пакете санкций ЕС норму о введении отчетности, играющую очень важную роль. Дело в том, что благодаря этому ограничению станет больше известно об активах России или российских олигархов. То есть какие из них иммобилизованы, заблокированы или могут быть использованы для формирования фонда репараций для Украины.
- Пышный подчеркнул, что благодаря норме об отчетности уже в ближайшее время удастся оперировать конкретными цифрами, а также понимать, каким образом эти средства можно использовать для Фонда восстановления и реконструкции Украины.
По словам главы НБУ, это запускает спираль, которая приведет к финансовому и экономическому краху России Тогда как политический режим Владимира Путина ждет банкротство. Пышный также напомнил, что в западных юрисдикциях заблокировали от 300 до 350 миллиардов долларов активов Банка России