Самый большой пузырь в мировой истории, – автор бестселлера Роберт Кийосаки начал бить тревогу

Инвестор и автор мирового бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки сделал тревожный прогноз по экономике. Больше об этом – дальше в тексте.

Роберт Кийосаки и раньше делал нелестные прогнозы по экономике и финансовым рынкам. Однако в этот раз инвестор обнародовал совершенно необычное мнение.

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Тревожный прогноз для мира

Кийосаки считает, что экономика – это самый большой пузырь в мировой истории. Кроме того, он добавил, что в его инвестиционном портфеле нет акций, облигаций и так далее.

Инвестор обнародовал новый прогноз, когда экономисты поделились своими расчетами по поводу будущего американской экономики. Они считают, что Штаты ждет рецессия в 2023 году. Напомним, что несмотря на все, сегодня США – это страна с самой мощной экономикой в мире.

Недавно неутешительный прогноз для глобальной экономики сделал американский миллиардер и венчурный капиталист Дуглас Леоне. По его мнению, экономический спад в 2022 году в разы хуже двух предыдущих рецессий.

Кроме того, эксперты из Bank of America обнародовали свой прогноз о состоянии глобальной экономики в следующем году. Они ожидают начала рецессии сразу в нескольких странах и регионах. Среди них:

США;

Великобритания;

Европа.

Интересно, что в прошлом месяце Кийосаки заявлял, что американская экономика приближается к коллапсу. Более того, он убежден, что в условиях кризиса для защиты капитала инвесторам лучше всего подойдут драгоценные металлы (золото, серебро) и биткоин.

Напомним, что с начала 2022 года рынок криптовалют существенно просел. А после неожиданного краха одной из самых крупных криптобирж в мире – FTX – в сфере начался новый кризисный период. Самые известные цифровые монеты существенно подешевели с начала текущего года. Для примера биткоин потерял более 64% своего исторического максимума, согласно данным CoinDesk.