По мнению американского бизнесмена, экономический спад в 2022 году в разы хуже двух предыдущих рецессий. Леоне добавил, что в современных условиях больше вызовов.
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Американский миллиардер о глобальной экономике
Дуглас Леоне, капитал которого Forbes оценивает в 5,4 миллиарда долларов, выделил несколько важных аспектов, актуальных в современном мире:
- Глобальный кризис;
- В мире центробанки активно поднимают процентные ставки;
- Энергетический кризис;
- У потребителей начинают кончать деньги;
- Геополитические вызовы.
Я думаю, что сегодня ситуация гораздо сложнее, чем в 2008 и 2000 годах, – подчеркнул миллиардер.
Прогноз для технологического сектора
Лидеры компаний из технологического сектора и инвесторы вынуждены учитывать актуальную монетарную политику центробанков и ухудшение макроэкономических условий. К тому же с начала процессов поднятие ставок и просмотра политики, которая была во время пандемии, акции технологических компаний теряют позиции на фондовом рынке.
Леоне считает, что восстановление технологического сектора не стоит ждать до 2024 года. Например, после кризиса в 2000 году ряд публичных компаний не смогли восстановиться в течение 10 лет. Бизнесмен добавил, что нужно готовиться к тому, что в течение длительного промежутка времени факторы воздействия будут следующие:
- Сокращение объемов денег у потребителей;
- Падение спроса;
- Техкомпании будут уменьшать свои бюджеты.
Миллиардер добавил, что компании из частного сектора, находящиеся на стадии формирования, испытают меньшее влияние по сравнению с фирмами на более поздних стадиях развития, поскольку последние более чувствительны к изменениям на публичном рынке.