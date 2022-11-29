Найбільша бульбашка у світовій історії, – автор бестселера Роберт Кійосакі почав бити на сполох

Інвестор та автор світового бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі зробив тривожний прогноз щодо економіки. Більше про це – далі у тексті.

Роберт Кійосакі й раніше робив невтішні прогнози щодо економіки та фінансових ринків. Проте цього разу інвестор оприлюднив абсолютно незвичну думку.

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Тривожний прогноз для світу

Кійосакі вважає, що економіка – це найбільша бульбашка у світовій історії. Крім того, він додав, що в його інвестиційному портфелі немає акцій, облігацій тощо.

Інвестор оприлюднив новий прогноз, коли економісти поділилися своїми розрахунками щодо майбутнього американської економіки. Вони вважають, що на Штати чекає рецесія у 2023 році. Нагадаємо, що попри все на сьогодні США – це країна з найпотужнішою економікою у світі.

Нещодавно невтішний прогноз для глобальної економіки зробив й американський мільярдер та венчурний капіталіст Дуглас Леоне. На його думку, економічний спад у 2022 році в рази гірший, ніж дві попередні рецесії.

Крім того, експерти з Bank of America оприлюднили свій прогноз щодо стану глобальної економіки у наступному році. Вони очікують початку рецесії відразу у кількох країнах та регіонах. Серед них:

США;

Велика Британія;

Європа.

Цікаво, що минулого місяця Кійосакі заявляв, що американська економіка наближається до колапсу. Ба більше, він переконаний, що в умовах кризи для захисту капіталу інвесторам найкраще підійдуть дорогоцінні метали (золото, срібло) та біткойн.

Нагадаємо, що з початку 2022 року ринок криптовалют істотно просів. А після неочікуваного краху однієї із найбільших криптобірж у світі – FTX – у сфері почався новий кризовий період. Найвідоміші цифрові монети також суттєво подешевшали з початку поточного року. Для прикладу, біткойн втратив понад 64% від свого історичного максимуму, згідно з даними CoinDesk.