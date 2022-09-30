Согласно последним данным Евростата, инфляция в Еврозоне в сентябре выросла до 10% в годовом расчете. Для сравнения, в августе этот показатель остановился на уровне 9,1%.

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Рекордная инфляция в Еврозоне

Впервые за всю историю Еврозоны инфляция выросла до двузначного числа. Прогнозируют, что в сентябре больше всего цены вырастут на следующие категории товаров:

энергоносители – 40,8% (в августе речь шла о росте на уровне 38,6%);

– (в августе речь шла о росте на уровне 38,6%); продукты, алкоголь и табак – 11,8% (предыдущий показатель был равен 10,6%);

табак – (предыдущий показатель был равен 10,6%); неэнергетические промышленные товары – 5,6% ( 5,1%);

5,1%); услуги – 4,3% ( 3,8%).

Справка! Еврозона – это группа из 19 государств Европейского Союза, где проживает более 336 миллионов европейцев, использующих одну официальную валюту – евро. Европейский центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику этого объединения.

На фоне этого, многие европейские политики сделали аргументированные заявления относительно очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов уже 27 октября 2022 года. Добавим, что Европейский центральный банк (далее ЕЦБ) одним из последних в мире стал поднимать ставку. В июле этого года регулятор впервые за 11 лет принял такое решение.

Кроме того, Кен Уоттрет из S&P Global Market Intelligence подчеркнул, что текущая ситуация с инфляцией по сути не оставляет ЕЦБ пространства для другого шага, несмотря на "ужасающие экономические перспективы".