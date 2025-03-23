Один из ключевых банков пересмотрел прогноз цен на нефть: чего ожидать в ближайшие годы

Один из топовых банков США обнародовал новый прогноз для цен на нефть. Эксперты поделились своими мыслями относительно того, сколько будет стоить нефть в ближайшие годы.

Прогноз цен на нефть на 2025 год

Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков США и мира – Goldman Sachs – пересмотрел прогноз для цен на нефть. Речь идет об эталонных брендах нефти Brent и WTI. Они ожидают проседания цен на нефть до конца года, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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Эксперты считают, что до декабря 2025 года цена нефти Brent будет колебаться на уровне 71 доллара за баррель. В предыдущем прогнозе Goldman Sachs указывали цену на 5 долларов выше. В то же время ожидают, что до конца года стоимость американской нефти достигнет 67 долларов за баррель.

Более того, инвестиционный банк пересмотрел свой прогноз по ценам на нефть на 2026 год. Эксперты ожидают, в следующем году цена нефти Brent упадет до 68 долларов за баррель. В предыдущем прогнозе банка указывали цену на уровне 73 долларов за баррель. Цена нефти WTI снизится до 64 долларов за баррель с 68 долларов за баррель.

Среди причин, которые спровоцировали пересмотр прогнозов для цен на нефть, известны следующие:

Замедление перспектив роста спроса на нефть;

Увеличение объемов добычи нефти странами ОПЕК+.

Напомним, что неделю с 17 по 21 марта эталонные бренды нефти завершили с наибольшим ростом с начала года. Цена нефти Brent в пятницу колебалась на уровне 72,16 доллара за баррель, а сырье West Texas Intermediate подорожала – на уровне 68,28 доллара за баррель.