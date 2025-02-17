Одна из топовых стран мира может установить новый рекорд на рынке нефти

Эксперты в США изменили свой прогноз по объемам добычи нефти в 2025 году. Кроме того, они поделились своими ожиданиями относительно цены на нефть Brent в ближайшие годы.

Прогноз цены на нефть

США могут установить больший чем ожидали рекорд по объемам добычи нефти в 2025 году. Соответствующий прогноз обнародовало Управление энергетической информации США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Согласно прогнозу на 2025 год, США в среднем будут добывать в среднем будут добывать 13,59 миллиона баррелей в день. В предыдущем прогнозе для первой экономики мира эксперты указывали 13,55 миллиона баррелей в день. Стоит напомнить, что увеличение объемов добычи нефти – это одна из целей действующего президента США Дональда Трампа. Это обещание также было основой его предвыборной кампании.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что в 2025 году цена нефти Brent будет в среднем стоить примерно 74 доллара за баррель, а в 2026 году – упадет до 66 долларов за баррель. Такие цены на нефть объясняют постепенным увеличением добычи в сочетании с относительно слабым ростом мирового спроса.

К теме! По состоянию на 17 февраля марка нефти Brent торгуется на уровне 74,56 доллара за баррель, по данным Bloomberg. За предыдущую неделю эталонный бренд нефти подорожал на 0,11%, тогда как предыдущие три недели фиксировал потери.

Кто больше всего добывает нефти в мире

Напомним, что США добывают больше всего нефти в мире 6 лет подряд. Это данные по итогам 2023 года. В 2015 – 2016 годах лидером на рынке по этому показателю была Саудовская Аравия, а в 2013, 2014 и 2017 годах – Россия.

Однако в 2024 году США не только не уменьшали добычу нефти, но и установили несколько рекордов. В частности, по состоянию на конец лета американцы добывали 13,4 миллиона баррелей нефти в день, достигнув нового исторического максимума.