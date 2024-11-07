Россияне уже паникуют: Дональд Трамп может обвалить рынок нефти

Дональд Трамп озвучил свои планы относительно одного из ключевых рынков в мире. Речь идет о рынке нефти. Заявление Трампа спровоцировало

Дональд Трамп может обвалить рынок нефти

Дональд Трамп, выигравший президентские выборы в США, заявил, что имеет серьезные планы относительно нефтяного сектора. Политик заявил в первой речи после победы о старте массовой разработки нефтяных скважин в стране. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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В частности, Трамп заявил, что у США будет больше черного золота, чем у любой другой страны в мире. Он добавил, что Штаты опередят по этому показателю Саудовскую Аравию и Россию. Слова Трампа спровоцировали обесценивание нефти Brent на 2%.

К теме! США добывают больше всего нефти в мире. Речь идет о 12,9 миллиона баррелей в день. Американцы возглавляют этот рейтинг шестой год подряд, согласно данным Управления энергетической информации (EIA).

Реакция России на планы Трампа по нефти

В то же время в России уже опасаются последствий президентства Дональда Трампа для рынка нефти. Олигарх Олег Дерипаска заявил, что к маю 2025 года цены на нефть могут обвалиться до 50 долларов за баррель. Об этом пишут российские СМИ.

Добавим, что это на 10 долларов меньше ценового потолка, который установили страны G7 для российской нефти. Напомним, что для России – доходы от продажи нефти играют очень важную роль, ведь они составляют львиную долю государственного бюджета.