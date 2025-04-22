Россия готовится к серьезному обвалу цен на нефть

Власти в России готовятся к дальнейшему падению цен на нефть. Более того. в России даже скорректировали прогноз цены на нефть в 2025 году в сторону снижения.

Россия готовится к обвалу цен на нефть

В России готовятся к обвалу цен на нефть. В частности, Министерство экономического развития России в новом прогнозе на 2025 год указали, что средняя цена на нефть Urals будет колебаться на уровне 56 долларов за баррель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Это означает, что в России готовятся к самым низким ценам на нефть со времен пандемии. Напомним, в 2020 году стоимость нефти Urals в среднем колебалась на уровне 41,70 доллара за баррель на фоне обвала мирового спроса. До этого цены на нефть падали ниже 56 долларов за баррель только в 2015 и 2016 годах. Тогда российская нефть торговалась на уровне 51,20 доллара за баррель и 41,90 доллара за баррель соответственно.

Важно! Российские власти ожидают значительно более низкого уровня цен на нефть, чем они заложили в бюджет – 69,70 доллара за баррель. Более того, в новом прогнозе указана ниже цена нефти даже за предельную границу, которую установили в конце 2022 года страны G7, – 60 долларов за баррель.

Напомним, что цены на нефть падают на фоне замедления мировой экономики и роста опасений относительно новой рецессии. Одна из главных причин, которая влияет на рынок нефти в последние месяцы, – это тарифная политика Дональда Трампа. На этом фоне цена нефти Brent упала ниже 60 долларов за баррель. В то же время цена нефти Urals сначала упала ниже 60 долларов за баррель, а затем опустилась ниже 50 долларов за баррель.