Что будет с ценами на нефть в 2025 году: прогноз от топовых экспертов

Топовые мировые банки и финансовые учреждения обнародовали свои прогнозы для рынка нефти на следующий год. Они выделили общий тренд, который будет на рынке в 2025 году.

Прогноз цены на нефть

Эксперты из разных финансовых компаний и банков пересмотрели свои прогнозы в сторону понижения для цен на нефть на 2025 год. К ключевым факторам влияния относят объемы поставок нефти и ситуацию со спросом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Argus.

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Специалистов беспокоит вялый спрос на нефть, как и увеличение объемов добычи сырья. Эти тренды одновременно существуют на рынке. Топовые компании и банки уже обнародовали свои ожидания относительно рынка нефти на следующий год:

В Bank of America ожидают, что в 2025 году нефть Brent в среднем будет стоить 75 долларов за баррель, а сырье WTI – 71 доллар за баррель;

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что цена нефти Brent составит 77 долларов за баррель, тогда американское сырье WTI будет колебаться на уровне 71 доллара за баррель;

В прогнозе Morgan Stanles указали, что марка нефти Brent остановится на уровне 75 долларов за баррель. В то же время ожидают, что сырье WTI будет стоить 70 долларов за баррель;

Аналитики из Argus Consulting считают, что в следующем году сырье Brent будет торговаться на уровне 82,39 доллара за баррель, а WTI – 78,63 доллара за баррель.

Напомним, что в HSBC обновили прогноз для нефти на 2025 год. Эксперты ожидают снижения цен в следующем году из-за вероятного профицита нефти. Речь идет о цене на уровне 70 долларов за баррель для нефти Brent и 67 долларов за баррель для WTI.

Кроме того, стоит учитывать фактор Дональда Трампа, который победил на президентских выборах в США. Политик пообещал начать массовую разработку нефтяных скважин в стране. В то же время российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что второй срок Трампа в Белом доме может спровоцировать резкий обвал цен на нефть.