Прогноз цены на нефть

Эксперты из HSBC обновили прогноз для нефти на 2025 год. Они ожидают, что сырье будет падать в цене. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Среди причин, которые выделяют, – вероятное увеличение объемов добычи в ОПЕК+. Добавляют, что из-за этого на рынке может возникнуть профицит нефти. Однако напомним, что нефтяной картель недавно заявил, что отложит на месяц увеличение объемов добычи нефти.

Кроме того, на рынок влияют и нефтедобывающие страны, которые не входят в ОПЕК. Прогнозируют, что эти страны также увеличат объемы добычи. При этом на рынке есть тенденция к снижению спроса на нефть, в частности, из-за энергетического перехода.

Согласно прогнозу HSBC, в 2025 году цена нефти Brent будет колебаться на уровне 70 долларов за баррель. Ранее ожидали, что сырье будет стоить 76,5 доллара за баррель. Тогда как американская нефть остановится на уровне 67 долларов за баррель. В предыдущем прогнозе эксперты указывали цену в 73,5 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: