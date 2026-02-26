Этим гражданам нужно платить за проезд вдвое больше: будьте внимательны
- Пассажиры должны доплачивать за проезд, если багаж превышает 30 килограммов.
- Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд при наличии пенсионного удостоверения, которое нужно иметь при себе или подгрузить через Дию.
Правила перевозки пассажиров регулируются законом. В частности, речь идет и об оплате проезда. В каких именно случаях нужно доплачивать, читайте дальше.
Когда нужно больше платить за проезд?
Больше нужно платить в случаях, когда багаж пассажира превышает установленные габариты, сообщает ВРУ.
Согласно закону, правила, относительно ручной клади следующие:
- если вес поклажи до 30 килограммов – доплачивать не нужно;
- за поклажу от 30 до 40 килограммов придется купить дополнительный билет.
В общественном транспорте запрещено перевозить громоздкие вещи размером более 100х50х30 сантиметров, весом более 40 килограммов и длиннее 190 сантиметров. С таким багажом вас могут не пустить в транспорт или же попросят покинуть его на ближайшей остановке,
– говорится в законе.
В то же время, как отмечается, контроллер может требовать от вас покинуть транспорт, только после проверки. В частности, если будут проведены замеры рулеткой.
Заметим, что часть граждан имеет право не оплачивать проезд. Речь идет, в частности о пенсионерах. Однако и здесь есть нюансы:
- право на эту льготу пенсионер должен подтверждать – благодаря пенсионному удостоверению;
- документ нужно иметь при себе, или же подгрузить его через Дию, сообщает Пенсионный фонд.
Важно! Если пенсионер не имеет пенсионного удостоверения, его могут обязать компенсировать проезд и даже оплатить штраф за нарушение.
Какие нюансы, по проезду с багажом в общественном транспорте нужно знать?
Пассажиры имеют право везти вещи, которые соответствуют установленным габаритам. Например, разрешено перевозить санки, детскую коляску, небольшой садовый инвентарь.
Также можно перевозить домашних животных, в частности, кошек и собак. Однако и здесь есть нюансы. Для собаки нужно иметь намордник и поводок.
В случае, когда вы перевозите животное, контроллер имеет право требовать ветеринарные документы. Если они отсутствуют, вас могут попросить покинуть транспорт уже на следующей остановке.