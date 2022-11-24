НБУ объяснил, как будут работать банки при длительном отсутствие света: все что нужно знать

С самого начала полномасштабного вторжения России банковская система Украины непрерывно работает и обеспечивает все необходимые потребности жителей страны. Но Нацбанк подготовил план на случай длительного отсутствия электроснабжения.

Национальный банк Украины постоянно контактирует с другими банками для оценки текущей ситуации в секторе, имеющихся и потенциальных рисков. Это необходимо для того, чтобы своевременно и эффективно реагировать.

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Нацбанк готовится к длительным отключениям электроэнергии

В современных условиях украинские банки используют планы для непрерывной деятельности, созданные заранее. В то же время, эти протоколы регулярно обновляются, учитывая результаты моделирования различных сценариев реализации операционного риска в соответствии с рядом требований.

Государственный ПриватБанк решил увеличить предел на выдачу наличных денег в своих банкоматах. Теперь эта сумма достигает 20 тысяч гривен . Такое решение было принято после масштабного исключения света 23 ноября.

В последние недели из-за массовых ракетных атак россиян и масштабных разрушений украинских объектов критической инфраструктуры серьезно выросли сразу несколько рисков. Среди них:

Временные перебои в обслуживании клиентов в банковских отделениях из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии;

Возможность полной остановки работы банковского сектора из-за длительного отсутствия электроснабжения.

В целях минимизации шансов реализации этих сценариев Нацбанк совместно с банками, имеющими системно важное значение, вводят план действий по гарантированию непрерывной работы сектора на случай длительного отключения электроэнергии в Украине. Добавим, что проблемы с электроснабжением приводят не только к неудобствам для общества, но и являются мощным вызовом для экономической системы и бизнеса.

Максимальная готовность банковской системы к бесперебойной работе при блекауте и четкая коммуникация этой готовности гражданам – необходима предпосылка сохранения финансовой стабильности,

– отметили в Нацбанке.

Важные детали плана НБУ

На сегодня создали перечень из 760 дежурных отделений в Киеве и в 275 населенных пунктах в 22 регионах страны. Они будут предоставлять услуги даже при длительном отсутствии электроэнергии. Эти отделения располагают необходимым оборудованием для обеспечения работы в условиях блекаута, как и соответствующими каналыми связи.

Ознакомиться со списком дежурных отделений на гугл-карте можно за этой ссылкой . Также у каждого есть возможность загрузить файл с важной информацией о таких отделениях банков. Это можно сделать

В Нацбанке добавили, что сейчас проводят работу по реализации планов логистического обеспечения банковских отделений дополнительными работниками, техникой, банкоматами и наличными.

Кроме того, контактные центры НБУ и системно важных банков также подготовили к развитию сценария с продолжительным отсутствием электроэнергии. Поэтому они будут бесперебойно предоставлять информацию клиентам о работе критически важных отделений банков в городах Украины.

Нацбанк Украины призвали банки автоматически продлить срок действия платежных карт и позже провести повторную идентификацию клиентов. Главная цель – снижение нагрузки на банки.