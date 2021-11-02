Продолжит ли гривна расти: прогноз курса доллара в ноябре

На прошлой неделе гривна укрепилась на 0,04% по отношению к доллару, а с начала года – на 7,3%. Аналитики, опрошенные 24 каналом, рассказали, чего ждать от курса в начале ноября.

Что влияло на гривну на прошлой неделе

Последняя неделя октября началась с ослабления гривны из-за этих двух факторов:

Министерство финансов увеличило возмещение НДС до более чем 3 миллиардов гривен в день;

Нерезиденты готовились к выводу средств из гривневых ОВГЗ после их погашения в среду, 27 октября.

Обратите внимание Британский фунт теряет позиции на рынке: эксперт назвал лучшую тактику для инвесторов

Спекулятивные атаки на гривну, как и ожидалось, начались уже в понедельник. Большие транши НДС-возмещения и запланированное погашение ОВГЗ в среду оказывали достаточно сильное психологическое давление на гривну. На пике котировки достигали отметок 26,45 – 26,48 гривны за доллар. Анна Волуйчак Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Тренд развернулся

Уже во второй половине недели гривна начала укрепляться, в основном благодаря тому, что:

Минфин отчитался о хороших результатах ОВГЗ-аукциона, в общей сложности привлек более 17 миллиардов гривен.

Госказначейство перечислило крупный транш НДС-возмещения экспортерам, что означало, что к концу месяца больших выплат уже не будет.

Чего ждать от курса доллара в начале ноября

В ближайшую неделю гривна на межбанке будет в основном укрепляться, убеждена Анна Волуйчак. Среди причин:

карантинные ограничения снизят спрос на иностранную валюту;

не планируются крупные погашения старых выпусков ОВГЗ;

активные продажи валютной выручки экспортерами будут продолжаться.

Еще одним фактором, который стоит учитывать, является аукцион ОВГЗ, который состоится 2 ноября. На прошлой неделе портфель нерезидентов снизился на 1,8 миллиарда гривен. Но уже в понедельник вырос на 1,5 миллиарда гривен.

На этой неделе мы не ожидаем чрезмерного выхода нерезидентов из

ОВГЗ, как и больших объемов возмещения НДС. Тарас Котович Аналитик ICU

Прогноз курса доллара

Анна Волуйчак из Юнекс Банка отмечает, что с высокой вероятностью торги на межбанке на этой неделе будут проходить в рамках 26,10 – 26,40 гривны за доллар .

. Аналитики ICU дают несколько более широкий коридор – 26 – 26,50 гривны за доллар . При этом эксперты полагают, что гривна может укрепиться во второй половине месяца.

. При этом эксперты полагают, что гривна может укрепиться во второй половине месяца. Аналитик Concorde Capital Евгегия Ахтырко ожидает, что на этой неделе валютный рынок будет находиться в более-менее равновесном состоянии – 26,30 – 26,40 гривны за доллар.