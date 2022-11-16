Минфин привлек от размещения военных ОВГЗ 5 миллиардов и поднял ставки

На последнем аукционе по продаже облигаций Министерство финансов смогло привлечь более 5 миллиардов гривен. Максимальную ставку подняли до 19%.

Аукцион по продаже ОВГЗ

Министерство финансов на аукционе 15 ноября привлекло от размещения военных облигаций 5,02 миллиарда гривен. Ставка по гривневым 1,5-летним бумагам выросла с 18,5% до 19%.

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Также министерство разместило валютные шестимесячные облигации на 7,89 миллионов гривен под 4,25% годовых. Напомним, что с 3 октября у украинцев появилась возможность покупать облигации в приложении Дию.

Что такое ОВГЗ ОВГЗ – ценные бумаги, выпускаемые государством. Так она занимает деньги у граждан. Посредством продажи облигаций покрывают дефицит в бюджете. Военные облигации отличаются от обычных тем, что средства от них идут на нужды военной отрасли.

Какие еще ОВГЗ в гривне размещал Минфин

6-месячные ОВГЗ в результате которых министерство привлекло в бюджет 1,15 миллиарда гривен, ставка по ним выросла до 14% годовых по сравнению с 13,5% на прошлой неделе.

ОВГЗ в результате которых министерство привлекло в бюджет 1,15 миллиарда гривен, ставка по ним выросла до 14% годовых по сравнению с 13,5% на прошлой неделе. Годовые ценные бумаги поступило 307,11 миллиона гривен, ставка по ним осталась неизменной – 14% годовых.

ценные бумаги поступило 307,11 миллиона гривен, ставка по ним осталась неизменной – 14% годовых. Облигаций со сроком обращения 1,5 года поступило 3,27 миллиарда гривен, ставка по ним выросла до 19% годовых по сравнению с 18,5% неделей ранее.